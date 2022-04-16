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KRİTİK TARİH! Emekli ikramiyesi zamlanacak mı? Gözler 26 Nisan'da! Emekli Bayram ikramiyesi 2022 ne kadar?

KRİTİK TARİH! Emekli ikramiyesi zamlanacak mı? Gözler 26 Nisan'da! Emekli Bayram ikramiyesi

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi zamlanacak mı? bayramın yaklaşmasıyala birlikte milyonlarca emekli bu soruların cevabını merak edip araştırmaya başladı. Gözler olası bir zam müjdesiyle ilgili 26 Nisan'da yapılması beklenen Kabine Toplantısı'na çevrildi. Peki, hali hazırda emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL işte merak edilen soruların cevabı...

16.04.2022 - 12:22 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Emekli bayram ikramiyesi zamlandı mı? 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? Merak edilen sorular cevabını ararken gündemde konuyla ilgili tahminler peş peşe dile geitriliyor. Hemen belirtelim ki geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nda emekli ikramiyesine zam gelmedi. ancak bayram öncesinde son Kabine Toplantısı'nın 26 Nisan'da yapılması bekleniyor. Peki emekli ikramiyesi zamlanacak mı? işte merak edilip araştırılan detaylar...

  • 2022 RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

    Emekli bayram ikramiyesi yılda iki defa Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde ödeniyor. Dolayısıyla 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi de, 2022 Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs olacağı için ödemeler en geç 1 Mayıs'a kadar yapılmış olacak.

  • İKRAMİYE ŞU AN NE KADAR?

    Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri bin 100 TL olarak ödeniyor.  Dul aylığı alanlara ise 550 lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor. 

  • GÖZLER 26 NİSAN'DA

    Ancak bu yıl yaşanan yüksek enflasyon ve piyasadaki pahalılık nedeniyle emekli ikramiyelerinin 1500 lira ile 1750 liraya yükselmesi bekleniyor. Ancak kesinlikle olası bir zamla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. İkramiyenin zamlanmasıyla ilgili bir açıklama yapıladığında sizlerle paylaşacağız. 

    Her ne kadar Kabine'den zam kararı beklense de konuyla ilgili dün ki Kabine toplantısında bir karar alınmadı. Gözler 26 Nisan'da yapılacak bayram öncesi son Kabine Toplantısı'na çevrildi. 

  • BAĞ-KUR VE SGK EMEKLİLERİNİN BEKLENTİSİ: 1400 - 1500

    Memurlar gibi Ocak ayında ek zamdan yararlanmadı. Dolayısıyla memur emeklileri yüzde 30.5 olarak zam alırken SGK ve Bağ-Kur emeklileri 25.47 zam aldılar. Ocak ayında zam farkından yararlanamayan SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise bayram ikramiyesinde artış bekliyor. Kulislerde ise ise Bayram ikramiyesine yüzde 30 dolaylarında zam yapılması ve ikramiyenin 1300 - 1400 lira arasında olması bekleniyor. 

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