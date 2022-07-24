Açık öğretim eğitiminden örgüne geçmek isteyenler veya 2 yıllık eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen kişiler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılım gösteren binlerce aday DGS tercihleri erken açıklanır mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte ÖSYM takvimi ile 2022 DGS sonuç açıklanma tarihi...