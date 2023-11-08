Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun dördüncü haftasında bugün Almanya'nın Bayern Münih takımına konuk olacak. Liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih'le karşılaşacak olan temsilcimiz bu maçla hem rövanşı almak hem de son 16 turu yolunda avantaj elde etmek istiyor. Peki, Bayern Münih-Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...