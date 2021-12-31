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DUYRULDU! Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşı genelgesi 31 Aralık ve 1 Ocak'ta yasak olacak mı?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşı genelgesi 31 Aralık ve 1 Ocak'ta yasak olacak mı?

Omicron varyantı ile birlikte korona vakalarının 40 bini aşması gözleri yılbaşında alınacak yasak ve kısıtlamalara çevirdi. Yılbaşı tedbirlerine ilişkin İstanbul Valiliği duyuru yayınlarken, İçişleri Bakanlığı yılbaşı genelgesini yayımladı. Peki Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşı genelgesi 31 Aralık ve 1 Ocak'ta yasak olacak mı? İşte tüm soruların cevabı

31.12.2021 - 08:46 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Omicron varyantı, vaka sayıları üzerinde etkisini hissettirirken yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı yılbaşında alınacak tedbir ve uygulanacak yasaklara ilişkin bir genelge yayınladı. Peki Yılbaşında yasak ve kısıtlamalar var mı? İşte cevabı...

  • YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

    31 Aralık 1 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı olması beklenmiyor. Geçtiğimiz yılbaşında aşı konusunda yaşanan tedarik ve uygulama sıkıntıları nedeniyle birtakım önlemler alınmıştı.

    Bu yıl aşılanma çalışmalarında büyük yol katedilmesi ortaya çıkan son Omicron varyantına rağmen birçok ilde aşılamada yüzde 75'i aşan bir oran yakalanması nedeniyle bu yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulaması olması beklenmiyor.

  • YILBAŞINDA YASAK OLUR MU?

    Tüm dünyayı etkisi altına alan Omicron varyantı nedeniyle yaşanan vaka artışlarına dikkat çekerek yeni yıl öncesi uyarılarda bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, genel anlamda Nisan-Mayıs aylarından beri "yatay" seyreden, yönetilebilir bir salgın süreci yaşansa da, Omicron nedeniyle Avrupa'da hızla artan vaka sayılarının bir süre sonra İstanbul ve Türkiye'ye de yansıyacağına işaret ederek önemli uyarılarda bulundu.

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    Prof. Dr. Memişoğlu, korku ve panikle değil, "kişisel tedbirle" bu süreçlerin daha kolay atlatılabileceğine değinerek şunları söyledi:

     

    "Şimdiye dek üç tane ciddi yükselişten sonra, şu anda İstanbul'da da Türkiye'de de vaka sayıları belli bir seviyede ve kontrol altında devam ediyor. Tabii bu, insanlarımızda biraz rahatlamayı da beraberinde getirdi. Özellikle aşının da etkisiyle, insanların özgüveni arttı. Maske mesafe konusunda gevşeme yaşıyoruz. Bu konuda bir rehavet yaşamamamız lazım. Çünkü görüyoruz ki Omicron'dan sonra, ki bulaşıcılığı çok yüksek, özellikle Avrupa ülkelerinde, İngiltere, Almanya ve Fransa'da vaka sayılarında ciddi artışlar var. Bu ciddi artışlar eskisi gibi ölüm veya yoğun bakıma yatışlara çok yansımasa da maske, mesafe ve aşılanma konusunda hassasiyet göstermemiz gerekiyor"

  • BAKAN KOCA NELER DEMİŞTİ?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, kapanma uygulanmasının düşünülmediği söylemişti.

    İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN YILBAŞI TEDBİRLERİ

    İstanbul Valiliği yılbaşında uygulanacak tedbirleri duyurdu. İstanbul'da yılbaşı gecesi 2 bin 231 jandarma, 44 bin 758 emniyet görevlisi ve 167 Sahil Güvenlik personelini görev yapacak.

    İstanbul Valiliği Yılbaşı günü, gecesi ve sonrasının huzur ve güven ortamı içinde geçirilmesi için alınan tedbirleri duyurdu. valilikten yapılan açıklama şöyle: "İnsanlığı tehdit eden Covid 19 salgınıyla mücadelemizde 2. yılı geride bırakıyoruz. Devletimizce alınan salgınla mücadele önlemlerini büyük bir gayretle uyguladık ve aşılama çalışmalarıyla yeniden normalleşme sürecine ulaştık. Temennimiz odur ki yeni yıl, yaşadığımız tüm sorunların çözümüne vesile olsun. 2022 yılını karşılarken Valiliğimiz koordinasyonunda; İBB, ilçe belediyelerimiz, kurum ve kuruluşlarımız, sağlık ve güvenlik teşkilatlarımızla yeni yıl heyecan ve mutluluğunu en güzel şekilde yaşayabilmek için gerekli hazırlıklarımızı yaptık. İstanbul'umuzda huzur ve güvenliğimizin korunması için yılbaşı gecesi 2 bin 231 jandarma, 44 bin 758 emniyet ve 167 Sahil Güvenlik personelimiz görevlerinin başında olacak. Acil hallerde başvuru yapılabilecek telefon numaraları aşağıya çıkarılmıştır. Yeni yılın; tüm insanlığa, ülkemize ve İstanbul'umuza sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini diliyoruz.

    Acil Başvuru Telefonları;

    112 Acil Çağrı Merkezi

    153 İBB Beyaz Masa

    185 Su Arıza İhbar

    186 Elektrik Arıza İhbar

     

    187 Doğalgaz Arıza İhbar"

  • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YILBAŞI GENELGESİ

    İçişleri Bakanlığı vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Yılbaşı tedbirleri kapsamında emniyet, jandarma, sahil güvenlikten oluşan 340 bin 351 personel, 55 bin 466 ekip görev alacak, 769 hava aracı, 218 deniz aracı ve 588 dedektör köpekten de yararlanılacak.

     

    Öncelikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla güvenlik önlemlerini içeren “Yılbaşı Tedbirleri” konulu genelge 81 il valiliğine gönderildi. Bu tedbirlerin etkinliğini artırmak ve üst düzey koordinasyonu sağlamak amacıyla, 31 Aralık Cuma günü başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere, Bakan Yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Göç İdaresi Başkanı ve Bakanlığın diğer üst yöneticileri ülkenin dört bir yanında sahada olacak.

    Tüm il valileri, kaymakamlar, il/ilçe emniyet müdürleri, il/ilçe jandarma komutanları görev yaptıkları il/ilçelerde olacak ve yeni yılın ilk ışıklarına kadar görevlerine devam edecek. İhtiyaç duyulduğunda koordinasyonu sağlamak ve ülke düzeyindeki olayları anlık olarak takip etmek amacıyla Bakanlık GAMER merkezinde Bakan Yardımcısı başkanlığında, İller İdaresi Genel Müdürü Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı ve Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı yeni yılın ilk ışıklarına kadar bilfiil koordinasyon görevine sürdürecek.

    Yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçirilmesi için 30.12.2021 günü saat: 08.00 ile 01.01.2022 günü saat: 08.00 arasında tedbirler yoğunlaştırılacak. 

     

    Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığınca 6 bin 522 adet uygulama noktası oluşturuldu. 8.164 trafik, 63.871 diğer birimlerden olmak üzere toplam 72 bin 35 personel, 16 bin 429 ekip, 674 hava aracı ve 352 dedektör köpek görev yapacak.

     

    Emniyet Genel Müdürlüğünce 7 bin 560 adet uygulama noktasında, 21 bin 558 trafik, 243 bin 742 diğer birimlerden olmak üzere toplam 265 bin 300 personel; 38 bin 741 ekip; 86 hava aracı, 55 deniz aracı ve 228 dedektör köpek görev alacak.

    Sahil Güvenlik Komutanlığınca; 163 yüzer unsur, 9 hava aracı, 124 kara aracı, 8 dedektör köpek ve 561 karargah/hareket merkezi personeli olmak üzere toplam 296 ekip ve 3 bin 16 personel görevli olacak.

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