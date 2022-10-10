KYK FAİZLERİ NE ZAMAN SİLİNECEK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Sizlerin çok üzerinde durduğu, çok önemli bir düzenleme söz konusu. Öğrenim kredisinden yaklaşık 1 milyon 292 bin kişi almış. 26 bin kişi de katkı kredisi almış. KYK borçlarının faizlerini siliyoruz.

2018 yılındaki öğrenci aylık 500 TL kredi aldı, bir sonraki yıl TÜFE ile güncelleştirilerek yeni yılın borcu hasıl oluyordu. 4 yıl boyunca bu sürekli yükseliyordu. Bu toplam 27.6 milyar liralık rakama ulaşmış.