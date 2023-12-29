SÜPER KUPA MAÇI İPTAL Mİ OLACAK?

TFF Süper Kupa maçının iptali hakkında iddialara yanıt verdi. TFF tarafından yapılan açıklamada, "Süper Kupa; Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz." ifadelerine yer vererek çıkan haberleri yalanladı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de konuya ilişkin X (Twitter) sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda "Sosyal medyada paylaşılan, "Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa Final Maçında İstiklal Marşımız ve Türk Bayrağına izin verilmeyecek." şeklindeki iddialar doğru değildir.

Süper Kupa Maçı öncesinde sahada Türk Bayrağı, her iki kulübün bayrakları ve Turkcell Süper Kupa bayrağı açılacaktır.

Işık şovları ile açılış seremonisi ve şehitlerimiz için gerçekleştirilecek 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımızı okunacaktır." ifadelerine yer verildi.