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Kristof Kolomb'un Galisya kökenli olabileceği tezi üzerine bir rahibin 526 yıllık mezarı açıldı

Amerika kıtasının kaşifi Kristof Kolomb'un kökenini bulmak için İspanya'nın kuzeyindeki Galisya bölgesinde 1496'dan bu yana mühürlü olan bir rahibin mezarı açılıp, DNA testiyle karşılaştırılması için kalıntıları çıkarıldı

Giriş: 22.11.2022 - 19:13 | Güncelleme: ABONE OL
Kristof Kolomb'un Galisya kökenli olabileceği tezi üzerine bir rahibin 526 yıllık mezarı açıldı
Kristof Kolomb için 526 yıllık mezar açıldı
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AA

İtalya'nın Cenova kentinde 31 Ekim 1451'de doğduğu resmi kayıtlarda yer alan Kristof Kolomb'un İtalyan, İspanyol ya da Portekizli olduğuna ilişkin ortaya atılan çeşitli varsayımlara bir yenisi daha eklendi.

Galisya'da bulunan belgelerden ortaya çıkan teorilere göre, 15. yüzyılın sonundan beri Vilagarcia'nın Pontevedra Belediyesindeki San Martino de Sobran kilisesinde gömülü olan din adamı Xohan Marino de Soutomaior'un, Kristof Kolomb ile akrabalık ilişkisi olduğu öne sürülüyor.

Kolomb Gallego Derneği ile Granada Üniversitesinin başlattığı çalışma sonrasında alınan izinle Soutamaior'un mezarı, 21 Kasım'da açıldı.

Kristof Kolomb'un Galisya kökenli olduğu tezini doğrulamak için Alman bir antropolog ile İspanyol bir arkeolog, 526 yıldır gömülü olan Soutamaior'un kalıntılarını, 2 ton ağırlığındaki mezar taşını kaldırarak çıkardı.

Kırık bir kafatası, çene veya uyluk kemiği gibi temel parçaların da dahil olduğu kalıntıların, yine Pontedevra'da olan San Salvador de Poio Kilisesinin avlusunda yapılan kazılarda bulunan ve Kolomb'un diğer akrabaları olabileceği ileri sürülen 30 kadar kemik kalıntısıyla Granada Üniversitesindeki laboratuvarda analiz edileceği bildirildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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