Kristen Bell'in kadın cinayeti temalı yıl dönümü şakası tepki çekti

Oyuncu çift; Kristen Bell ile Dax Shepard, 12'nci evlilik yıl dönümlerini kutladı. Ancak Kristen Bell'in yıl dönümü kutlama mesajındaki sözleri tepki çekti. Bell, eşiyle sarıldıkları bir fotoğrafı paylaşarak; "Bana bir zamanlar 'Seni asla öldürmem. Birçok erkek belli bir noktada eşini öldürmüştür. Seni öldürmek için çok fazla teşvikim olsa da, asla öldürmem' diyen adamla 12'nci evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun" diye yazdı.

Kristen Bell'in şaka yollu yıl dönümü kutlaması, takipçilerinin tepki mesajlarına yol açtı. Bir takipçisi; "Şiddet, bir espri değildir" derken, bir başkası; "Hiç komik değil. Nasıl bir adam eşine bunu söyler?" diye yazdı. "Bu şaka ev içinde kalmalıydı... Milyonlarca insana yaymak komik değil" yorumunun yanında, Bell'e "Güvende misin?" diye soranlar da oldu.

Olumsuz yorumların yanında, çiftin sadece şaka yaptığını savunanlar da oldu. Hatta kendileri geçmişte şiddet mağduru olup da oyuncunun mesajını normal karşılayanlardan biri; "Geçmişte şiddet görenlerden biri olarak mesajda yanlış bir şey görmedim. Bu onların mizah tarzı, onların ilişkisi ve çok fazla bağlamı kaçırıyorsunuz. Anında 'Ne kadar korkunç' ya da 'Komik değil' demek, aptalca. Mizah sağlıklı bir başa çıkma mekanizmasıdır. Sırf farklı bir mizah anlayışına sahip olmanız, komik ve sevimli bir mesaj olduğu gerçeğini engellemez" dedi.

Kristen Bell ile Dax Shepard, 2007'den bu yana birlikte. Çift, Ekim 2013'te evlenirken, Lincoln ve Delta adını verdikleri kızları dünyaya geldi.