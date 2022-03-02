Kripto paralarda yükseliş sürüyor

Kripto paralarda Rusya'ya yönelik yaptırımların bu ülkeden talebi artıracağına yönelik oluşan beklentiyle başlayan yükseliş bugüne de taşındı.

Bitcoin sabah saatlerinde günlük yüzde 2.9'luk yükselişle 44.790 doları gördü. Ethereum ise yüzde 3.5 değer kazanarak yaklaşık 2 hafta aranın ardından 3.000 doların üzerine tırmandı.

Bitcoin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal girişimi kararı sonrası 24 Şubat'ta kısa süreliğine 35.000 doların altını görmüştü.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 76'sı son 24 saatte değer kazancına imza attı. Kripto paraların seyrinde bugün de Ukrayna'da devam eden savaşla ilgili gelişmelerin etkili olması bekleniyor.