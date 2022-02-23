Kripto paralarda toparlanma

Bitcoin artan Ukrayna gerilimi sebebiyle dün 36.500 doların altını görmüştü. İlk panik satışının ardından kripto para piyasasında bugün hafif de olsa bir toparlanma yaşanıyor.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.3 yükselerek 38.800 doları aştı. Ethereum da benzer şekilde yüzde 6.5 yükselerek yeniden 2.700 doların üzerine tırmandı.

Piyasa değeri bakımından ilk 10'da yer alan kripto paralar arasında Avalanche (AVAX) yüzde 13.5, Terra (LUNA) ise yüzde 15 yükselerek dikkat çekti.

İlk 100'de yer alan kripto paraların tamamı son 24 saatte yükselişe imza attı.