Kripto paralarda hızlı yükseliş

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Kripto paralarda hafta sonu başlayan yükseliş yeni haftaya da taşındı.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.5 yükselerek 47.200 doların üzerini gördü. Ethereum'da benzer şekilde yüzde 5.6 yükselerek 3.300 doların üzerine tırmandı.

Son yükselişle beraber Bitcoin 2022'de kayıplarını silmiş oldu.

Bitcoin Ocak sonunda ise 32.950 dolarla yılın en düşük seviyesini görmüştü. Yılın dibine göre yükselişi yüzde 43'ü buldu.

Bu arada Binance Coin günlük yüzde 4.5 yükselirken, Ripple'da yükseliş yüzde 4.2, Cardano'da (ADA) yüzde 3.8'i, Solana'da ise yüzde 8.4'ü buldu.