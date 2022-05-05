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Fed dün beklentilere paralel bir şekilde 50 baz puanlık faiz artırımına gitti. Dün akşam saat 9'da karar açıklanmadan önce Bitcoin 39.000 dolar civarında seyrediyordu.

Kararın açıklanmasıyla ilk anda Bitcoin 38.800 doların altına geriledi. Ancak Powell'ın basın toplantısının başlamasıyla tırmanışa geçti. Powell haziran ayı için 75 baz puanlık artırım ihtimalini masadan kaldırdı. Artan enflasyon nedeniyle piyasada Fed'in öngörülenden daha hızlı bir şekilde parasal sıkılaşmaya gidebileceği beklentisi oluşmaya başlamıştı. Powell ise halen yumuşak bir inişin mümkün olduğunu söyledi.

Bu açıklama kripto para piyasasında yükselişe yol açtı. Bu sabah itibarıyla Bitcoin 39.900 doları gördü ve günlük yükselişi yüzde 5'i buldu.

PİYASA GENELİ YÜKSELDİ

Benzer şekilde Ethereum da yüzde 5.3 değer kazanarak 2.950 doları gördü ve 3.000 dolarlık kritik seviyeye yaklaştı.

Binance Coin yüzde 4.7 yükselirken, Solana yüzde 9.8, Ripple yüzde 6.1, Terra yüzde 4.9, Cardano (ADA) yüzde 12.2, Avalanche (AVAX) ise yüzde 14.4 yükseldi.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 93'ü son 24 saatte dolar bazında yükselişe imza attı.