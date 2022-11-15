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Kripto para tartışmasında arkadaşına kurşun yağdırıp, kendini vurdu

İstanbul'da, iki arkadaş arasında kripto para nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kanlı bitti. Metin U., evine gelen arkadaşı Ahmet A.'ya kurşun yağdırdı. Evin balkonundan çevredekilerden yardım isteyen Metin U. daha sonra aynı silahla kendini vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

Giriş: 15.11.2022 - 16:48 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da kripto para tartışmasında kurşun yağdırdı
Kripto para tartışmasında kurşun yağdırdı
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İHA

İstanbul'da, iddiaya göre kripto para nedeniyle tartıştığı arkadaşı Ahmet A.'yı silahla ateş eden Metin U., daha sonra kendini vurdu.

Olay, saat 00.30 sıralarında Pendik ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet A., beraber kripto alım satım işlemi yaptığı arkadaşı Metin U.'nun evine geldi. İkili arasında başlayan tartışma sonrası Metin U., yanında taşıdığı silahla arkadaşına kurşun yağdırdı.

YARDIM İSTEYİP, KENDİNİ DE VURDU

Ahmet A. kanlar içerisinde yere yığılırken, evinin balkonuna çıkan Metin U. çevredekilerden yardım istedi. Metin U. daha sonra aynı silahla kendini de vurdu. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri sokak içerisinde güvenlik önlemi aldı.

İKİ YARALININ DA DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırdığı Ahmet A. ve Metin U.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Hastane önüne gelen Metin U.'nun yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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