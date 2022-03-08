Bloomberg News'un Biden yönetiminden kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Başkan Biden ABD hükümetinin krito para stratejisini ortaya koyacak bir kararnameyi bu hafta imzalayacak.

Kaynaklara göre, Biden'in imzalayacağı kararname federal kurumlara dijital varlıklar için yapılması gerekebilecek potansiyel düzenleyici değişiklikleri, ulusal güvenliğe etkilerini ve ekonomik etkilerini değerlendirme görevi verecek.

Rusya'nın Kırım'ı işgal girişimi sonrası ABD yönetimi, yaptırım uygulanan kuruluşların ve bireylerin kriptolar kullanarak bunlardan kaçınabileceklerinden endişe ediyor.