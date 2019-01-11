Kârı yüzde 82 düşen Ford Avrupa'da binlerce kişiyi işten çıkaracak

Ford binlerce çalışanı işten çıkarabilir

ABD merkezli otomotiv devi Ford Motors, Avrupa ve İngiltere'deki operasyonlarında yeniden yapılanmaya gidiyor. Düzenlemenin sonucunda satış perdformansı düşük bazı modellerin üretiminin tamamen durdurulması ve binlerce kişinin işten çıkarılması bekleniyor.

Ford Avrupa Direktörü Steven Armstrong, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılması halinde, İngiltere'deki operasyonların tekrar gözden geçirileceğini söyledi.

Ford'un Türkiye dahil Avrupa bölgesinde toplam 54 bin çalışanı bulunuyor.

Armstrong, yaklaşık 6 bin 200 kişiye istihdam sağlayan Almanya fabrikasında işten çıkarmalarla ilgili görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

Türkiye'de özellikle hafif ticari araç üretimi üzerine yoğunlaşan Ford'un, yeniden yapılanma sürecine Türkiye faaliyetlerini de dahil edip etmeyeceği konusunda net bir bilgi verilmedi.

Şirket yeniden yapılanmayla daha karlı iş modellerine odaklanırken, satış performansı düşük modellerin üretimini durdurmayı hedefliyor. Şirketin yatırım önceliği ise elektrikli araçlar ve hibrit modeller olarak belirlenmiş durumda.

Ford maliyetlerde azalmaya gidecek

Ford yeniden yapılanmayla birlikte üç ana birim kurmayı hedefliyor. Bu birimler binek otomobil üretimi, ticari araç üretimi ve ithal araçlar olarak sıralanıyor.

Şirketin özellikle ticari araç üretimi alanında büyümeyi hedeflediği de vurgulanıyor.

Ford bu yeniden yapılanmayla birlikte Avrupa'da yüzde 6'lık bir faaliyet karı marjına ulaşmayı umuyor.

Binlerce kişi işten çıkarılacak

Ford, bütün birimlerde işten çıkarmaların olacağını belirtirken, küçülmenin boyutları konusunda net bir bilgi verilmedi. Ford yetkililerinin sendikalarla görüşmeleri devam ediyor ve sayının "binleri" bulabileceği ifade ediliyor.

Ford'un Avrupa operasyonlarında karı geçen yıl yüzde 82 gerilemişti. Bu kötü performansıta Brexit belirsizliği ve sterlinin değer kaybetmesi de kısmen rol oynamıştı.