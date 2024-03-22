Kreşte çocuğa şiddet iddiası: Kafasına dikiş atıldı

"AMBULANS ÇAĞIRMADILAR"

Olay sonrasında klinik yetkililerinin ambulans çağırmadığını ifade eden Kuşdoğan, "Ama kamera görüntüsünde eğitmenin çocuğumuzu kolundan savurduğunu gördük. Kolundan savuruyor, masaya çarpıyor, daha sonra yere düşüyor, yerde de kafasını yere vuruyor ve orada kalıyor. Daha sonra da alıyorlar, elini yüzünü temizliyorlar. Üstünü temizliyorlar. Yaklaşık bir saat sonra da bizi arıyorlar. Bu özel kreşte telefon yok mu, hiç mi aracınız yok? Hastaneye götürmüyorlar, 112'yi aranıp ambulans çağrılmıyor, hiçbir şey yapılmıyor. Sadece diyorlar ki, 'hiçbir şey yok, biz böyle bir şey olsun istemedik.' Sonuçta 2,5 yaşında, 32 aylık bir çocuk. Konuşamayan, kendini ifade edemeyen bir çocuk. Biz oraya çocuğumuzu ne dövülsün diye ne de savrulsun diye götürdük. Ama sonuç bu" dedi.