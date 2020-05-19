Kreşler ne zaman açılıyor? sorusu anne babaların gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan yerlerden birisi de kreşlerdi. Kademeli kademeli atılan normalleşme adımlarından birisi de kreşlerle ilgili oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı ulusa seslenişte kreşlerin açılacağı tarihi duyurdu. İşte 2020 kreşlerin açılacağı tarih...

KREŞLER NE ZAMAN AÇILIYOR? 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, kreşler ve bakımevlerinin 15 Haziran'da faaliyete geçeceğini açıkladı.

OKULLAR EYLÜL'DE AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır. Üniversitelerle ilgili duyuruyu Yüksek Öğretim Kurumumuz daha önce yapmıştır.

BAYRAMDA 81 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı süresince 4 gün boyunca 81 ilde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıkladı. Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Arife gününden bayramın son gününe kadar 23-26 Mayıs'ta 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır. 24 Mayıs Pazar saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkabileceklerdir. 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz. Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecek."