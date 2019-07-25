Kreş yardımı hem anne hem de babası çalışan çocukların kreşe gidebilmeleri için devlet tarafından yapılan destektir. Peki, kreş yardımı nasıl alınır? Kreş yardımı ne kadar? Ayrıntılar haberimizde...

KREŞ YARDIMI NASIL ALINIR?

Kreş parası başvurusu öncelikli olarak işverene yapılmalıdır. İşverene yapılması mümkün değilse Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı merkezlere gidilerek başvuru yapılabilmektedir.

KREŞ YARDIMI BAŞVURU 2019 NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı merkezlerden yapılacak başvurular için şu evraklar isteniyor;

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

Kreş parası için başvuru formu

Maaş bordrosu (Çalışan işyeri tarafından onaylanmış olmalıdır.)

İkametgâh belgesi

Kirada oturanlar için kira kontratı

Nüfus kayıt örneği

Başvurunun sonuçlanması en geç bir ay içerisinde gerçekleşmekte olup sonuç ile ilgili bilgilendirme başvuru sahibine iletilmektedir. Bunun yanı sıra sonuçların sorgulama işlemi hem online olarak hem de telefon aracılığıyla yapılabilmektedir.

2019 KREŞ YARDIMI NE KADAR?

27 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre çalışan annelerin çocukları için kreş parası devlet tarafından karşılanacak. Birçok annenin habersiz olduğu kreş desteği 304 liradan 1.015 liraya çıkarıldı, çocuk sınırı ise yok..