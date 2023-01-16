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Kremlin, Ukrayna'da Dnipro'ya gerçekleştirilen füze saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın Dnipro kentinde bir apartmana düzenlenen füze saldırısıyla ilgili suçlamaları reddederek, "Rus ordusu yerleşim binalarına veya sosyal altyapı tesislerine saldırı düzenlemiyor" dedi.

Giriş: 16.01.2023 - 14:18 | Güncelleme: ABONE OL
Kremlin, Ukrayna'da Dnipro'ya gerçekleştirilen füze saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
Kremlin o suçlamaları reddetti
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AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Dnipro kentindeki apartmana düzenlenen saldırıya ilişkin suçlamaları reddederek, "Rus ordusu yerleşim binalarına veya sosyal altyapı tesislerine saldırı düzenlemiyor. Ukrayna tarafının bazı temsilcilerinin yaptığı, trajedinin hava savunma sisteminden kaynaklandığına dair çıkarımları sizler de gördünüz." dedi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Dnipro'da bir apartmana düzenlenen füze saldırısı ve Ukrayna'ya yönelik olası yeni tank sevkiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın sivil binalara saldırı gerçekleştirmediğini belirten Peskov, "Rus ordusu yerleşim binalarına veya sosyal altyapı tesislerine saldırı düzenlemiyor. Ukrayna tarafının bazı temsilcilerinin yaptığı, trajedinin hava savunma sisteminden kaynaklandığına dair çıkarımları sizler de gördünüz." diye konuştu.

İngiltere'nin Ukrayna'ya yönelik Challenger 2 tankları sevk etme planlarına ise tepki gösteren Peskov, "Buna son derece olumsuz yaklaşıyoruz. İngiltere'nin ve diğer Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya yeni daha gelişmiş askeri ekipman sağlama niyeti, sahadaki durumu değiştirmiyor." ifadesini kullandı.

Peskov, söz konusu sevkiyatların yalnızca süreci uzattığına dikkati çekerek, "Ukrayna'nın da durumunu kötüleştiriyor. Ukrayna'da yaşayan insanların kaderini, geleceklerini herhangi bir şekilde umursadıklarından şüpheliyiz. Rusya karşıtı amaçlarına ulaşmak için bu ülkeyi bir araç olarak kullanıyorlar. Bu tanklar da tıpkı diğerleri gibi yanacak." dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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