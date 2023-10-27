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        Haberler Dünya Kremlin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutladı

        Kremlin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutladı

        Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye geçtiğimiz yüzyılda gelişti, ileri ve etkili bir devlet haline de geldi. Bu önemli yıl dönümünde ortaklarımızı içtenlikle tebrik etmek istiyorum" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 12:13 Güncelleme: 27.10.2023 - 12:13
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        Kremlin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı
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        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki en iyi kazanımlarını koruyup katladığını belirterek "Türkiye geçtiğimiz yüzyılda gelişti, ileri ve etkili bir devlet haline de geldi." dedi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Peskov, AA muhabirine Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle açıklamalarda bulundu.

        Cumhuriyet Bayramı'nın 29 Ekim'de kutlanacağını hatırlatan Peskov, "Bu önemli yıl dönümünde ortaklarımızı içtenlikle tebrik etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

        Ülkesinde Türkiye hakkındaki düşüncelere yer veren Peskov, "Rusya'da Türkiye'yi seviyorlar ve başarılarından memnun oluyorlar. Türkiye, tarihinin en iyi kazanımlarını koruyup katlamakla kalmadı, geçtiğimiz yüzyılda gelişti, ileri ve etkili bir devlet haline de geldi." diye konuştu.

        Rusya ile Türkiye arasında gelişen güvene dayalı ortaklık ilişkilerine büyük değer verdiklerinin altını çizen Peskov, bu ilişkilerin daha da güçlenmesini umduklarını sözlerine ekledi.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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        #Cumhuriyetin 100. yılı
        #rusya
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