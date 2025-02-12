Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Kremlin: Toprak takası olmayacak | Dış Haberler

        Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna ile toprak takası yapılmayacak

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, son röportajında savaşın bitmesi için Rusya ile toprak takası yapacaklarını ifade ederken Kremlin'den yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, toprak takası yapılmayacağını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 18:46 Güncelleme: 12.02.2025 - 18:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kremlin: Toprak takası olmayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Guardian'a verdiği röportajda savaşın sona ermesi için Rusya ile toprak takası yapılacağını ifade etti.

        Rusya'nın Kursk Bölgesindeki ilerleyişlerinin takas konusunda kullanılabileceğinin sinyalini veren Zelenskiy'e Kremlin'den cevap geldi.

        Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın hiçbir zaman toprak takasını tartışmaya açmayacağını ifade etti. Peskov "Ukrayna'nın Rus topraklarında bulunan birlikleri ya dağıtılacak ya da yok edilecek." diyerek, Kursk'taki Ukrayna birliklerine yönelik operasyonların artacağını işaret etti.

        Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev ise Zelenskiy'nin teklifini absürt olarak nitelerken, Ukrayna'nın ancak yeniden "Rus gibi hissederek" toparlanabileceğini iddia etti.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta ele alınacak
        Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta ele alınacak
        ABD: Ukrayna'nın 2014 sınırlarına dönmesi gerçekçi bir hedef değil
        ABD: Ukrayna'nın 2014 sınırlarına dönmesi gerçekçi bir hedef değil
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        "Kırmızı ete yüzde 10-15 zam yolda"
        "Kırmızı ete yüzde 10-15 zam yolda"
        Cani babanın korkunç oyunu!
        Cani babanın korkunç oyunu!
        ABD Başkanı Trump'tan yeni faiz açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan yeni faiz açıklaması
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Vahşet! Karısını boğarak öldürdü
        Vahşet! Karısını boğarak öldürdü
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        Habertürk Anasayfa