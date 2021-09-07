Peskov'dan Bitcoin yorumu

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Orta Amerika ülkesi El Salvador’un, kripto para birimi Bitcoin’i yasal para birimi olarak kullanmaya başlamasını değerlendirdi.
Rusya’nın böyle bir adım atmaya henüz hazır olmadığına işaret eden Peskov, “Rusya'nın bu tür adımlara hazır olmadığı açık. Şimdiye kadar bu tür adımları atmak için en ufak bir neden de bulunmuyor.” diye konuştu.
"EKONOMİK SİSTEME YALNIZCA ZARAR VERİR"
Kripto paraların geleneksel mali araçlarla bir tutulmaması gerektiğini savunan Peskov, “Bu tür kısmi para birimlerini mali araçlarla bir tutmak ekonomik sisteme yalnızca zarar verir.” dedi.
GİNE'DEKİ DARBE VE RUSAL ŞİRKETİ
Gine’de yaşanan askeri darbenin küresel alüminyum piyasalarında yarattığı etkiye de değinen Peskov, “Gine’de yaşananlar küresel alüminyum pazarını olumsuz yönde etkileyebilecek gerçekten ciddi bir olaydır. Ülkedeki Rus şirketlerinin çıkarlarının korunacağını umuyoruz.” diye konuştu.
Rus alüminyum sektörü yetkilileri, Rus madencilik şirketi ve dünyanın en büyük alüminyum üreticilerinden Rusal’ın Gine’deki darbe nedeniyle alüminyum üretiminin üçte birini kaybedebileceği uyarısında bulunmuşlardı.
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