Peskov, Rusya'daki salgın durumuna ilişkin açıklama yaptı

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ülkedeki salgın durumuna ilişkin raporların sürekli sunulduğunu dile getirdi.
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da ülkenin 65 bölgesinde Kovid-19 vakalarının arttığına dikkati çekerek, "Nüfusu yoğun olan büyükşehirlerde sıkı güvenlik önlemlerin alınması gerekiyor." dedi.
Ülkede, Kovid-19'un yeni bulaşıcı türlerine rastlandığını ve bunların salgın durumunu kötüleştirdiğini dile getiren Muraşko, hastanelerde Kovid-19 hastaları için yatak sayısının arttırılması gerektiğini vurguladı.
RUSYA'DA VAKA SAYISI 5 MİLYON 334 BİNİ GEÇTİ
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 17 bin 378 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 334 bin 204'e yükseldi. Vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,27 olarak açıklandı.
Yaklaşık 326 bin Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, son 24 saatte virüs kaynaklı can kaybı sayısı 440 artarak 129 bin 801'e, iyileşen sayısı da 8 bin 361 artışla 4 milyon 878 bin 333'e ulaştı.
Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 584 artarak 1 milyon 294 bin 154'e, hayatını kaybedenlerin sayısı da 79 artışla 21 bin 512'ye çıktı.
ST. PETERSBURG'DA TEDBİRLER YENİDEN DEVREYE GİRİYOR
Öte yandan, Rusya'nın bazı bölgelerinde salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle Kovid-19'a karşı önlemler yeniden uygulanmaya başladı. Moskova'nın ardından Rusya'nın St. Petersburg kentinde de bazı tedbirler devreye girdi.
Buna göre, su parkları ile eğlence merkezlerinin faaliyetleri durdurulurken, futbol taraftar merkezleri, 3 binden fazla ziyaretçi kabul edemeyecek.
Alışveriş merkezlerindeki yeme-içme bölümlerinin çalışmadığı şehirde, eğlence etkinlikleri 3 bin kişiyi geçmeme şartıyla yapılacak. Sinemalar da doluluk oranının yüzde 50'yi geçmemesi şartıyla çalışabilecek.
Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, St. Petersburg'daki bazı hastanelerde yatak sayısının yetersiz olması nedeniyle Kovid-19 hastaları için yerde yataklar ayarlanıyor.
Diğer yandan, salgının başlamasından bu yana toplam 458 bin 401 Kovid-19 vakasının görüldüğü St. Petersburg'da, devlet kurum ve şirketlerinde çalışan vatandaşların yüzde 60'ına aşılanma zorunluluğu getirildiği açıklandı.
MOSKOVA'DA TEDBİRLER YENİDEN DEVREYE GİRİYOR
Salgın tedbirlerinin yeniden devreye girdiği Moskova'da, 29 Haziran'a kadar çocuk oyun mekanları, parklarda çocuklar için ayrılan yerler, alışveriş merkezlerindeki yeme-içme bölümleri ve benzeri yerlerin geçici olarak kapatılması yönünde karar alınmıştı.
Moskova’daki tüm restoran, kafe, bar, gece kulüpleri ve diğer eğlence yerlerinin 23.00-06.00’da müşterilere hizmet vermesi yasaklanmıştı. Diğer yandan, tiyatro ve sinemalar faaliyetlerini sürdürebiliyor.
Moskova ve Moskova bölgesinde çalışan vatandaşların yüzde 60'ına Kovid-19'a karşı aşılanma zorunluluğu geçen hafta getirilmişti.
Rusya'da ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak 2020'de, ilk ölüm 19 Mart 2020'de kayıtlara geçmişti. Ülkede, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta kitlesel aşılama süreci başlamıştı.
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