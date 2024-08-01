Kremlin: Rusya, Ukrayna'nın F-16'larını düşürecek
Kremlin, Kiev yönetiminin NATO ülkelerinden aldığı F-16 savaş jetlerinin Rusya'yı yenmek için yeterli olmayacağını ve Rus ordusunun F-16'ları vurmak için hazırlıklı olduğunu söyledi.
Giriş: 01.08.2024 - 12:41 Güncelleme: 01.08.2024 - 12:41
Kremlin, Rus güçlerinin Ukrayna'nın alacağı ilk parti F-16 jetlerini düşürmeye hazır olduğunu ve silahların Kiev ordusu için 'her derde deva' olmayacağını söyledi.
Litvanyalı ve ABD'li yetkililer, Ukrayna'nın uzun zamandır beklediği, 20 mm topla donatılmış ve bomba, roket, füze taşıyabilen jetlerin ilk siparişini teslim aldığını doğrulamıştı.
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