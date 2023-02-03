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Kremlin: Rusya potansiyelini sonuna kadar kullanacak

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Stalingrad Muharebesi zaferinin 80'inci yıl dönümü etkinliğindeki ifadelerine açıklık getiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Putin; Batı, Ukrayna'ya silah sağladıkça Rusya potansiyelini sonuna kadar kullanacak mesajını verdi" dedi

Giriş: 03.02.2023 - 02:37 | Güncelleme: ABONE OL
Kremlin: Rusya potansiyelini sonuna kadar kullanacak
"Rusya potansiyelini sonuna kadar kullanacak"
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AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Batı’nın Ukrayna'ya silah sağladıkça Rusya'nın potansiyelini sonuna kadar kullanacağı" mesajı verdiğini söyledi.

AA'nın haberine göre; Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Stalingrad Muharebesi zaferinin 80. yıl dönümü etkinliğindeyken Batı'nın Ukrayna'ya silah tedarikine karşı verdiği mesaja açıklık getirdi.

Sözcü Peskov, "Bu (mesaj), Rusya'nın potansiyeli var ve kolektif Batı tarafından sağlanan yeni silahlar ortaya çıktıkça Rusya özel askeri operasyon çerçevesinde karşılık vermek için mevcut potansiyelini sonuna kadar kullanacaktır, demektir." ifadesini kullandı.

PUTİN'İN AÇIKLAMALARI

Putin, Stalingrad Muharebesi zaferinin 80. yıl dönümü nedeniyle Volgograd şehrindeki programda yaptığı konuşmada, geçmişte olduğu gibi "Rusya’nın yine gövdesinde haç bulunan Alman Leopard tanklarıyla tehdit edildiğini" söyleyerek, "Almanya dahil Avrupa ülkelerini Rusya ile yeni bir savaşa çekenler ve dahası sorumsuzca bunu bir oldu bitti ilan edenler, savaş alanında Rusya'ya karşı zafer kazanmayı bekleyenler, görünüşe göre Rusya ile modern bir savaşın onlar için tamamen farklı olacağını anlamıyorlar. Tanklarımızı onların sınırlarına göndermiyoruz ama ne ile cevap vermemiz gereken bir şey var. Zırhlı araçların kullanılması meseleyi bitirmeyecek. Bunu herkes anlamalı." diye konuşmuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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