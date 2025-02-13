Kremlin: Putin'le görüşmeyi Trump istedi

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeye ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

Görüşmenin hangi tarafın girişimiyle gerçekleştiğine ilişkin soruya yanıt veren Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, görüşme talebinin Donald Trump'tan geldiğini ifade etti.

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ABD'nin barış görüşmelerinde ana müzakereci olacağına dikkati çeken Peskov, Ukrayna'nın şu ya da bu şekilde görüşmelere dâhil olacağını bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Ukrayna'nın olmadığı bir müzakerenin kendileri için geçerli olmayacağını bildirmişti.

Birleşik Krallık ve Almanya'dan yapılan açıklamalar da Ukrayna'nın müzakerelerin ana aktörü olması yönünde.