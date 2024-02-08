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        Haberler Dünya Kremlin: Putin'in Türkiye'ye ziyaret tarihi henüz belirlenmedi, hazırlık süreci devam ediyor

        Kremlin: Putin'in Türkiye'ye ziyaret tarihi henüz belirlenmedi, hazırlık süreci devam ediyor

        Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Putin'in Türkiye ziyaretine yönelik hazırlıkların sürdüğünü belirterek, "Tarih kesinleştiğinde ortaklarımızla duyuracağız." dedi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 14:19 Güncelleme: 08.02.2024 - 14:19
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        Putin Türkiye'ye ne zaman gelecek?
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        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyaret tarihinin henüz belirlenmediğini belirterek, "Ziyaret konusunda mutabık kalındı, hazırlık süreci devam ediyor. Bu ziyareti bekliyoruz." dedi.

        Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Putin'in Türkiye'ye ziyaret tarihiyle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, "Tarih henüz belirlenmedi. Ziyaret konusunda mutabık kalındı, hazırlık süreci devam ediyor. Bu ziyareti bekliyoruz." dedi.

        Peskov, ziyaret tarihinin Rusya'da mart ayında yapılacak devlet başkanı seçimi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun çalışma programı dikkate alınarak belirleneceğini kaydederek, "Tarih kesinleştiğinde ortaklarımızla duyuracağız." ifadesini kullandı.

        Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden canlandırılması konusuna değinen Peskov, bu anlaşmadaki Rusya ile ilgili kısmın uygulanmadığına dikkati çekerek, "Tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılması için şu anda herhangi bir neden yok." şeklinde konuştu.

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        Diğer yandan, Rus haber ajansı RIA'nın Ankara'dan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Putin'in Nisan ayı sonunda veya Mayıs ayı başında Türkiye'ye geleceği belirtilmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #rusya
        #Vladimir Putin
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