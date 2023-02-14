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Kremlin: NATO, bize düşman bir organizasyon

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO’nun Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaya müdahil olmaya devam ettiğini belirterek, “NATO, bize düşman bir organizasyondur ve bu düşmanlıklarını her gün teyit ediyorlar, Ukrayna’daki çatışmalara müdahil olduklarını göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar.” dedi.

Giriş: 14.02.2023 - 13:42 | Güncelleme: ABONE OL
Kremlin: NATO, bize düşman bir organizasyon
AA

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki çeşitli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’daki çok sayıda şirketin, Rus ordusuna yönelik çeşitli destekler verdiğini anlatan Peskov, “Önemli miktarda para bağışlıyorlar, ekipmanların tamiratına bakıyorlar, askerlere yardımcı oluyorlar, iyileştiriyorlar.” ifadesini kullandı.

Peskov, NATO’nun Ukrayna’daki çatışmalara müdahil olduğunu göstermeye çalıştığını belirterek, “NATO, bize düşman bir organizasyondur ve bu düşmanlıklarını her gün teyit ediyorlar, Ukrayna’daki çatışmalara müdahil olduklarını göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar.” görüşünü dile getirdi.

Türkiye ve Suriye’deki deprem bölgelerinde bulunan Rus arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamlamalarını da değerlendiren Peskov, “Kurtarıcılarımız, her zaman olduğu gibi profesyonelce, kahramanca ve etkin şekilde çalıştılar.” yorumunda bulundu.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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