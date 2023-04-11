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Kremlin: Mısır'ın Rusya'ya füze göndermeyi planladığı yönündeki bilgiler yalan

Kremlin'den Washington Post'ta yer alan Mısır'ın Rusya'ya füze göndermeyi planladığı yönündeki habere yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, iddiaları yalanladı

Giriş: 11.04.2023 - 14:49 | Güncelleme: ABONE OL
Kremlin: Mısır'ın Rusya'ya füze göndermeyi planladığı yönündeki bilgiler yalan
Kremlin'den "Mısır Rusya'ya füze gönderecek" iddialarına yanıt
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Mısır'ın Rusya'ya füze göndermeyi planladığı yönündeki bilgilerin yalan olduğunu söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

The Washington Post'un, Mısır'ın Rusya'ya füze göndermeyi planladığı yönündeki haberini değerlendiren Peskov, "Bu, tekrarlanan yalan haberlere benziyor. Bu tür haberleri böyle değerlendirmek gerekiyor." dedi.

Peskov, Rusya ile Japonya arasında İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana tartışma konusu olan Kuril Adaları ile ilgili soruyu yanıtlayarak "Kuril Adaları, Rusya Federasyonu'nun ayrılmaz bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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