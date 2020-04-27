Kremlin: Memurların birçoğu koronavirüsü ciddiye almadı

27 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rus Argumentı i Faktı gazetesine konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülke ekonomisinin çökmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.
Rusya'nın bölgelerinde Kovid-19 durumuna göre kararların alındığına dikkati çeken Peskov, "Bu kararlar sonucunda bazı bölgelerde birçok sektör çalıştırıldı. Fakat, bazı bölgelerdeki salgın durumu ciddi ve daha sert tedbirler gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Bazı memurların salgın zamanında yurt dışında tatil yapmasını değelendiren Peskov, şu şekilde konuştu:
"Memurların birçoğu koronavirüs tehdidine gerekli ciddiyeti göstermedi. Bazıları bilgi eksikliğinden, bazıları başka nedenler dolayı bunu yaptı. Fakat öyle ya da böyle, herkes tehlikenin o kadar büyük olduğuna hemen inanmadı."
RUSYA'DA 50 KİŞİ DAHA ÖLDÜ
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 6 bin 198 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısının 87 bin 147’ye çıktığı bildirildi.
Yeni vakaların yüzde 43,4’ünde salgın belirtilerinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, 579 hastanın iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısının 7 bin 346’ya, ölü sayısının ise 50 artarak 794’e ulaştığı kaydedildi.
Salgının etkisinin en çok hissedildiği Moskova'da vaka sayısının 2 bin 871 artarak 45 bin 351’e yükseldiği aktarıldı.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, yaklaşık 183 bin kişinin gözetimde tutulduğunu, son gün 139 bin olmak üzere bugüne kadar 3 milyon üzerinde fazla test yapıldığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ise ordudaki 874 kişide, bakanlığa bağlı okullardaki 779 öğrencide ve 200 öğretmende virüs tespit edildi.
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