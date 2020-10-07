Kremlin: KGAÖ kapsamdaki yükümlülükler Karabağ için geçerli değil

Peskov, Ermenistan saldırıları nedeniyle Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde başlayan çatışmalarla ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.

Rusya'nın KGAÖ kapsamında Dağlık Karabağ bölgesine asker gönderme olasılığını değerlendiren Peskov, "KGAÖ üye ülkesi saldırganlığa maruz kalıyorsa örgüt üyelerinin bu ülkeyi savunma yükümlülüğü var." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuyla ilgili açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Peskov, "KGAÖ kapsamdaki yükümlülükler Karabağ için geçerli değildir." ifadelerini kullandı.

Putin, Karabağ’da yaşananlardan ötürü endişe duyduklarını dile getirerek "KGAÖ kapsamında Ermenistan’a karşı sorumluluklarımız var fakat çatışmalar Ermenistan topraklarında yapılmıyor." ifadelerini kullanmıştı.