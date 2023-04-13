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Haberler Dünya Kremlin: Karadeniz, asla bir NATO denizi olmayacak

Kremlin Sözcüsü Peskov: Karadeniz, asla bir NATO denizi olmayacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz’in kıyıdaş devletler için "işbirliği denizi" olarak kalması gerektiğini belirterek, “Karadeniz, asla bir NATO denizi olmayacak” dedi.

Giriş: 13.04.2023 - 17:15 | Güncelleme: ABONE OL
Kremlin: Karadeniz, asla bir NATO denizi olmayacak
AA

Peskov, başkent Moskova’da, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın "Karadeniz, Baltık Denizi gibi bir NATO denizi olmalıdır." açıklamasını gazetecilere değerlendirdi.

Karadeniz’in müşterek bir deniz olduğuna işaret eden Peskov, “Karadeniz, tüm kıyıdaş devletler için müşterek bir denizdir. Bir işbirliği, etkileşim ve güvenlik denizi olmalıdır. Ayrıca bölünmez bir güvenliği olmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Kuleba'nın açıklamalarının çelişkiler barındırdığını kaydeden Peskov, “Karadeniz, asla bir NATO denizi olmayacak.” dedi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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