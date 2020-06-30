Kremlin: Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek

Kremlin'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yarın bir video konferans gerçekleştirerek Suriye'deki gelişmeleri görüşecekleri belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...