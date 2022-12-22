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Kremlin'den Zelenskiy'nin ABD ziyaretine tepki: ABD, son Ukraynalı kalana kadar Rusya ile savaşmaya devam ediyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ABD ziyaretine tepki göstererek, ABD, fiilen ve dolaylı olarak son Ukraynalı kalana kadar Rusya ile savaşmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Giriş: 22.12.2022 - 14:28 | Güncelleme: ABONE OL
Kremlin'den Zelenskiy'nin ABD ziyaretine tepki
AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Ukrayna'ya sevk edeceği Patriot hava savunma sistemlerinin Rus ordusunun meşru hedefi olacağını belirterek, "ABD, fiilen ve dolaylı olarak son Ukraynalı kalana kadar Rusya ile savaşmaya devam ediyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD ziyaretini değerlendirdi.

ABD'nin Ukrayna'ya sevk edeceği Patriot sistemlerinin Rus ordusunun "meşru hedefi" olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, "Evet elbette, Ukrayna ordusunun kullandığı tüm silahlar gibi çünkü özel askeri operasyonun hedeflerinden birisi de Ukrayna’nın askersizleştirilmesidir." dedi.

Peskov, Ukrayna'ya yönelik artan silah sevkiyatının mevcut durumun çözümüne katkı sağlamadığını belirtti.

Zelenskiy'nin ABD ziyaretine de tepki gösteren Peskov, "ABD, fiilen ve dolaylı olarak son Ukraynalı kalana kadar Rusya ile savaşmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün, Ukrayna'ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurmuştu.

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