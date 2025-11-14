Kremlin'den Venezuela açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, uluslararası hukukun dünyanın bazı bölgelerinde "içler acısı" hale geldiğini belirterek, "Karayipler ve Venezuela'da durumu istikrarsızlaştıracak hiçbir adımın atılmayacağını umuyoruz. Her şeyin uluslararası hukuka uygun olmasını diliyoruz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündeme dair bazı sorularını yanıtladı.

Kuzey Kore askerlerinin Kursk bölgesindeki mayın temizleme çalışmalarına katılmasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Bu yardımı asla unutmayacağız. Bu tehlikeli çalışma devam ediyor ve Koreli dostlarımız bize yardımcı oluyor. Bunu çok takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

ABD ordusunun Venezuela yakınlarında artan hareketliliğini değerlendiren Peskov, "Uluslararası hukuk, şu anda dünyanın birçok yerinde içler acısı durumda. Karayipler ve Venezuela'da durumu istikrarsızlaştıracak hiçbir adımın atılmayacağını umuyoruz. Her şeyin uluslararası hukuka uygun olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'da 22-23 Kasım'da yapılması planlanan G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin şunları kaydetti:

"G20, birçok ülke için önemini ve değerini koruyor. Bu, küresel ekonomik sorunların tartışılması açısından temsil gücü yüksek bir formattır. Biz her zaman G20 gündemine herhangi bir şekilde siyasi unsurların dahil edilmesine karşı çıktık. Ortak bildirgeyi siyasallaştırma girişimleri var ki, bu doğal olarak biz de dahil herkes tarafından hoşnutsuzlukla karşılanıyor ve bir dizi ülke de bize katılıyor."