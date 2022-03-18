Kremlin'den Ukrayna'ya suçlama!

Kremlin, Ukrayna'nın müzakere görüşmelerinde Rusya'nın süreci uzattığına ilişkin söylemlerini reddetti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın müzakere görüşmelerinde hızla çalışmaya hazır olduğunu söyleyerek, Rusya'nın barış görüşmelerini uzatmaya çalıştığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını dile getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i savaş suçlusu olarak nitelendirmesini eleştiren Peskov, Biden'ın sözlerini 'kişisel hakaret' olarak yorumladı.

Biden'ın açıklamalarının öfke ve unutkanlık dolu olduğunu söyledi.