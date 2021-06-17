Kremlin'den Ukrayna açıklaması!

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Rusya'da Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına ilişkin açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın NATO'ya katılması konusunda endişeliyiz, bu kırmızı çizgimiz" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka üye olarak almayı kabul ettiğini açıklamıştı. Kremlin'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın NATO 'ya katılması konusunda endişeliyiz, bu kırmızı çizgimiz" açıklaması yapıldı.

ABD Başkanı Joe Biden da Ukrayna'nın, NATO'ya katılmadan önce ülke içindeki yolsuzluğu bitirmesi ve tüm kriterleri karşılaması gerektiğini söylemişti. Biden ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'daki varlığının, Ukrayna'nın NATO'ya girişine engel olmadığını belirtti.