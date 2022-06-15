Kremlin'den Türkiye açıklaması

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik olası askeri harekat sinyaline Rusya'dan açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Türkiye'nin Suriye'deki olası askeri operasyonu Suriye'ye istikrar getirmeyecektir. Bu özel harekatın gerçekleşeceğine inanmıyoruz." dedi.

Peskov, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik herhangi bir askeri harekatının bölgeye istikrar getirmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Suriye'ye operasyon sinyaline yinelemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlarımızı 30 km derinliğinde bir güvenlik hattıyla koruma hattı kararlılığını hayata geçiriyoruz. Terör örgütlerini sadece bizim sınırlarımızdan uzaklaştırmakla kalmıyor, komşularımızın huzuruna katkı sağlıyor. Terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceğimizi, güvenlik hattının eksik kısımlarını tamamlayacağımızı ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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