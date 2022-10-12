Kremlin'den Türkiye açıklaması

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Kremlin Danışmanı Yuri Ushakov, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'e Rusya ile Ukrayna arasında resmen arabuluculuk teklif edebileceğini söyledi.

Ushakov "Türk tarafının bu konuyla ilgili belirli bir fikir ortaya attığına dair medyada haberler var. Bu yüzden bizi çok ilginç ve umarım faydalı bir görüşme bizi bekliyor. Erdoğan resmi olarak bir şeyler önerebilir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi olasılığına ilişkin açıklama yapan Kremlin Danışmanı Yuri Ushakov "İki taraftan da bu konuda herhangi bir adım atılmadı" ifadelerini kullandı.

LAVROV "TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRİLİR" DEMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Biden ile olası görüşmeye karşı olmadıklarını belirtti ve eğer karşı taraftan teklif gelirse, G20'de bir araya gelme ihtimalinin değerlendirileceğini ifade etmişti.

Bir Rus kanalına açıklamalarda bulunan Lavrov, barış sürecine yardımcı olacak her türlü önerilere açık olduklarını belirterek "Tüm önerileri dinlemeye açığız ama sürecin bizi nereye götüreceğini önceden söyleyemeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.