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        Haberler Dünya Kremlin'den "Trump-Zelenskiy tartışması" yorumu: Kiev barış istemiyor | Dış Haberler

        Kremlin'den "Trump-Zelenskiy tartışması" yorumu: Kiev barış istemiyor

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Oval Ofis'te yaşanan tartışmanın olağanüstü olduğunu belirterek, "Beyaz Saray'da yaşananlar, Ukrayna konusunda bir çözüme ulaşmanın ne kadar zor olacağını açıkça ortaya koydu. Kiev yönetimi ve Zelenskiy barış istemiyor, savaşın devam etmesini istiyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 14:24 Güncelleme: 03.03.2025 - 14:24
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        Kremlin'den "Trump-Zelenskiy tartışması" yorumu
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        Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

        Trump ve Zelenskiy arasında geçen hafta yaşanan tartışmayı değerlendiren Peskov, şunları kaydetti:

        "Bu olağanüstü bir olay. Bu, Zelenskiy'nin pek çok açıdan diplomatik becerilerden tamamen yoksun olduğunu gösterdi. Beyaz Saray'da yaşananlar, Ukrayna konusunda bir çözüme ulaşmanın ne kadar zor olacağını açıkça ortaya koydu. Kiev yönetimi ve Zelenskiy barış istemiyor, savaşın devam etmesini istiyor. Dolayısıyla bu durumda, sadece Washington'ın çabaları ve Moskova'nın hazırlığı yeterli olmayacak. Kiev yönetimi, durumu müzakereler yoluyla çözmeyi reddediyor."

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        Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tartışmadan haberdar olduğunu aktararak, "Bu, Putin'in, Moskova'nın bir çözüme açık olmasının, Kiev'in isteksizliğiyle sınırlı olduğuna yönelik sözlerinin haklılığını kanıtladı. Bunu Washington'da gördük." ifadelerini kullandı.

        "Zelenskiy, sahadaki gerçek durumu kabul etmek istemiyor"

        Zelenskiy'nin Rusya karşısında toprak konusunda taviz vermek istemediği yönünde açıklama yaptığına dikkati çeken Peskov, "Zelenskiy, sahadaki gerçek durumu kabul etmek istemiyor. İstanbul'da anlaşmaların sağlanmasından sonra 2,5 yıl geçti ve bu sürede sahadaki durum değişti. Bunu ancak kör göremez, sağır da duymak istemez." şeklinde konuştu.

        Ukrayna'ya yönelik olası barış planlarının ilk taslakların ortaya çıktığını, ancak henüz tutarlı bir planın olmadığını belirten Peskov, "Ukrayna kriziyle ilgili durum basit değil. Rusya, ABD ile ilişkilerin normalleştirilmesi ve iki ülkenin diplomatik misyon temsilciliklerinin normal çalışmasının sağlanması konusunda diyaloğu sürdürüyor. Bu olmadan diğer konuları istişare etmek oldukça zor. Dolayısıyla Rusya, belirlediği hedeflere ulaşmak için Ukrayna'da özel askeri operasyonu sürdürüyor." dedi.

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        Sözcü Peskov, "Putin ile Trump arasında kamuoyuna açıklanması gereken hiçbir temasın gerçekleşmediğini" söyledi.

        İngiltere'nin ev sahipliğinde başkent Londra'da hafta sonu düzenlenen "Ukrayna" konulu liderler zirvesini değerlendiren Peskov, zirvede, Ukrayna'ya sağlanan fonun artırılması gerektiği yönünde açıklamalar yapıldığına dikkati çekerek, "Bu, bir barış planı için değil, çatışmaların devamı içindir." ifadesini kullandı.

        Peskov, Avrupalı ülkelerin Ukrayna krizinin çözüm sürecinde rol alma ihtimaline ilişkin ise şöyle konuştu:

        "Bu sürece yönelik her türlü yapıcı desteğe ve girişime ihtiyaç olacak. Birilerinin, Zelenskiy’nin Beyaz Saray’da konuşmasının ardından kalan tatsızlığı ortadan kaldırmak için Washington'la diyalogda ciddi çaba sarf etmesi gerekecek. Herhalde bu kolay olmayacak. Bununla birlikte, birilerinin, Zelenskiy’i yaklaşımını değiştirmesi konusunda ikna etmesi önemli. Zelenskiy barış istemiyor. Birilerinin, Zelenskiy’i barışa ikna etmesi gerekiyor. Eğer bunu Avrupalılar yapabilirse ne güzel."

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        Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin pozisyonlarının "nüanslı" hale gelmeye başladığını belirterek, "Ukrayna'daki çatışmaların devam etmesini isteyen bir savaş partisi var. Bu grup Ukrayna’yı savaşın devam etmesi için ileride de desteklemeye hazır olduğunu bildiriyor. Onlar, barışçıl çözüme ulaşılması gerektiğini savunmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Polonya Başbakanı Donald Tusk’ın "dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna’ya verilmesi gerektiği" yönündeki açıklamasını da değerlendiren Peskov, bu tür eylemlerin ciddi hukuksal sonuçlarının olacağını vurguladı.

        "Türkiye ile ilişkiler çok yönlü"

        Türkiye ile ilişkileri de değerlendiren Peskov, şu ifadeleri kullandı:

        "Moskova ile Ankara arasındaki ilişkiler çok yönlü ve gelişmeye devam ediyor. Yoğun diyalog sürüyor. Geçen hafta dışişleri bakanlar düzeyinde temaslar gerçekleşti. Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko da Ankara’ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bu nedenle üst düzeydeki temasların eksik olduğu söylenemez.

        Türkiye ile diyalog uzman düzeyinde de devam ediyor. Bu diyalog hiç durmadı ve durmuyor. Gerektiğinde en üst düzeyde de temaslar olacak. İlişkilerimiz o kadar yakın ki, gerekli tüm temaslar birkaç saat içinde ayarlanabiliyor."

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