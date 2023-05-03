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Kremlin'den tahıl koridoru açıklaması: Anlaşma şartlarının uygulanmasıyla ilgileniyoruz

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan "gıda krizi" riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla varılan Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, "Bu anlaşmanın tüm koşullarının yerine getirilmesiyle, çok uzun zaman önce bu anlaşma ilk devreye alındığında vardığımız anlaşmaların uygulanmasıyla ilgileniyoruz." dedi.

Giriş: 03.05.2023 - 15:11 | Güncelleme: ABONE OL
Kremlin'den tahıl koridoru açıklaması: Anlaşma şartlarının uygulanmasıyla ilgileniyoruz
Kremlin'den tahıl koridoru açıklaması
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AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Tahıl Koridoru Anlaşması’na yönelik temasların sürdüğünü belirterek “Bu anlaşmanın tüm koşullarının yerine getirilmesiyle, çok uzun zaman önce bu anlaşma ilk devreye alındığında vardığımız anlaşmaların uygulanmasıyla ilgileniyoruz.” dedi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan "gıda krizi" riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla varılan Tahıl Koridoru Anlaşması’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anlaşma kapsamındaki tüm şartların yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayan Peskov, “Doğal olarak bu anlaşmanın tüm koşullarının yerine getirilmesiyle, çok uzun zaman önce bu anlaşma ilk devreye alındığında vardığımız anlaşmaların uygulanmasıyla ilgileniyoruz. Bu konuda temaslar sürüyor.” diye konuştu.

Peskov, anlaşmanın uzatılma ihtimaline ilişkin bir soruya “Şimdiye kadar iyimser olmak için çok az gerekçe var.” yanıtını verdi.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: BM TEMSİLCİLERİ GÖRÜŞECEĞİZ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Moskova’da düzenlendiği basın toplantısında,, İstanbul'daki Ortak Koordinasyon Merkezi'nde Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri arasında temasların devam ettiğini söyledi.

Yakın zamanda bu konuda üst düzey bir toplantının yapılmasının planlandığını belirten Zaharova, toplantı tarihine ilişkin uzlaşma sağlandığında bilgilendirme yapacaklarını kaydetti.

Zaharova, Rus tarım ürünlerinin ve gübrelerinin dünya pazarına erişimi konusunda Rusya-BM mutabakatının uygulanmasına ilişkin yaklaşımlarının bilindiğini belirterek “BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebecca Greenspan başkanlığındaki BM temsilcileri ile Rus kurumlarının heyetleri arasında, anlaşmanın uygulanması için Moskova'nın 5 Mayıs'ta yeni bir istişare turuna ev sahipliği yapacağını söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün yaptığı açıklamada, tahıl girişiminin süresinin uzatılmasına yönelik, “5 Mayıs Cuma günü Türkiye, Ukrayna ve Rusya Savunma Bakan Yardımcılarının İstanbul’da bir araya gelmesi planlanıyor." demişti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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