Kremlin'den tahıl anlaşması açıklaması

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Türkiye’nin tahıl anlaşmasının yeniden başlamasındaki varlığı, anlaşmalara olan güvenin ana faktörüdür." denildi.

Rusya, Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasını 29 Ekim'de askıya aldığını duyurmuştu. Türkiye'nin ve Birleşmiş Milletler'in (BM) yürüttüğü diplomasi trafiğinin ardından Rusya dün anlaşmaya geri döndüğünü açıkladı.

Kremlin'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye’nin tahıl anlaşmasının yeniden başlamasındaki varlığı, anlaşmalara olan güvenin ana faktörüdür." denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov dün yaptığı açıklamada, BM'nin katılımı ve Türkiye'nin desteği sayesinde tahıl anlaşmasıyla ilgili Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantileri aldıklarını belirterek, "Rusya, aldığı garantileri yeterli buldu, tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edecek." dedi.

Konaşenkov, "BM'nin katılımı ve Türkiye'nin desteği sayesinde tahıl anlaşmasıyla ilgili Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantiler alabildik." diye konuştu.