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        Haberler Dünya Kremlin'den Rus lider Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

        Kremlin'den Rus lider Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

        Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Putin'in Türkiye ziyaretinde Rusya-Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra Ukrayna dahil bölgesel konuların istişare edileceğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 02.02.2024 - 14:24 Güncelleme: 02.02.2024 - 14:24
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        Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 12 Şubat'ta Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin Kremlin'den açıklama geldi.

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        Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in Türkiye ziyaretinde Rusya-Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra Ukrayna dahil bölgesel konuların istişare edileceğini söyledi.

        Peskov, Putin'in Türkiye ziyaretinin tam tarihine ilişkin bilgi vermezken, Türk yetkililer ziyaretin 12 Şubat'ta gerçekleşeceğini söyledi.

        RIA aktardığı habere göre Peskov, Türkiye'nin Rusya ile bağlarını koruduğunu dile getirdi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Vladimir Putin
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