Kremlin'den Putin'e yaptırım tasarısına sert tepki

HABERTURK.COM

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD ve NATO ile yürüttüğü müzakerelerde temel konularda anlaşmazlıklar olduğunu bildirdi.

Peskov, Rusya ile NATO arasındaki güvenlik garantileri konusundaki görüşmelere ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

NATO’nun, Rusya’ya kendi toprakları içerisinde kendi ordusunu nasıl ve nereye hareket ettirmesini dikte etmesinin mümkün olamayacağını vurgulayan Peskov, "Rusya silahlı kuvvetlerini başka devletlerin topraklarında hareket ettirmiyor." dedi.

Dün akşam ABD Senatosunun aldığı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil hükümet ile askeri yetkililere yaptırım öngören yasa tasarısı ne ilişkin de konuşan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bu yaptırım paketini "çok olumsuz bulduklarını" belirtti ve bunun Moskova'ya baskı yapılmasını hedeflediği değerlendirmesinde bulundu. Peskov, ABD'nin Putin'e yaptırım kararı almasının, ABD-Rusya ilişkilerini koparmaya eş değer olacağını belirtti.