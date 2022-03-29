Kremlin'den nükleer çıkışı

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi ikinci ayında devam ederken, nükleer tartışmasında Rusya'dan bir açıklama daha geldi.

Batı dünyası tarafından yaptırımlara uğrayan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov PBS televizyonuna verdiği demeçte, Rusya'nın nükleer silahı sadece 'ülkenin varoluşuna tehdit' olması durumunda kullanacağını söyledi.

Peskov daha sonra şu ifadeleri kullandı:

"Ancak Ukrayna'daki operasyonun herhangi bir sonucu, elbette nükleer silah kullanılması için bir sebep değil. Ülkemizde ancak devletin varlığına yönelik bir tehdit olduğu zaman nükleer silahları, ülkemizin varlığına yönelik tehdidi ortadan kaldırmak için kullanabileceğimizi ve fiilen kullanacağımızı çok net ifade eden bir güvenlik anlayışımız var."

NATO'nun bir çatışma makinesi olduğunu söyleyen Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da sivilleri, sivil yapıları hedef almadığını ifade etti.

Peskov, Rusya'nın, uluslararası ceza mahkemesinin yargı yetkisini kabul etmediğini belirterek, "Biden'ın Putin'le ilgili sözleri oldukça endişe verici ve kişisel hakaretti" dedi.