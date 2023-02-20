Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Kremlin'den Moldova'ya uyarı: Açıklamalarına dikkat etmeleri gerekir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moldovalı yetkililerin açıklamalarına 'dikkat etmeleri' gerektiğini belirterek, “Moldova ile ilişkilerimiz zaten son derece gergin” dedi.

Giriş: 20.02.2023 - 14:03 | Güncelleme: ABONE OL
Kremlin'den Moldova'ya uyarı: Açıklamalarına dikkat etmeleri gerekir
AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Moldova Başbakanı Dorin Recean’ın, Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesinin askerden arındırılması gerektiğine yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

Rusya ile Moldova arasındaki ilişkilerin halihazırda gergin olduğuna işaret eden Peskov, “Moldova ile ilişkilerimiz zaten son derece gergin. Moldova yönetimi, Rusya karşıtı her şeye vurgu yapıyor. Rusya karşıtı bir histeriye giriyorlar.” ifadesini kullandı.

Peskov, söz konusu yaklaşımın Rusya-Moldova ilişkilerini olumsuz etkilediğini belirterek, “Bu yapıcı tutum eksikliği, Moldova’ya yardımcı olmaz ve elbette ikili ilişkilerimize zarar verir. Moldovalı muhataplarımıza açıklamalarında çok dikkatli olmalarını tavsiye ederiz.” diye konuştu.

16 Şubat’ta Moldova’da kurulan yeni hükümetle başbakanlık görevini üstlenen Dorin Recean, dün yaptığı açıklamada, Rusya’nın Moldova’ya karşı “hibrit” savaş yürüttüğünü ve Rus askeri güçlerinin bulunduğu Transdinyester’in askerlerden arındırılması gerektiğini söylemişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Evim Yuvam Olsun Kampanyası detayları belli oldu!
Evim Yuvam Olsun Kampanyası detayları belli oldu!
Malatya'da 19 kişinin öldüğü siteyle ilgili 3 gözaltı!
Malatya'da 19 kişinin öldüğü siteyle ilgili 3 gözaltı!
Kahramanmaraş merkezli depremde can kaybı artıyor
Kahramanmaraş merkezli depremde can kaybı artıyor
Yıkımın sorumlusu neyle yargılanacak?
Yıkımın sorumlusu neyle yargılanacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.