Kremlin'den müzakere açıklaması

Reuters

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kiev'in Moskova ile müzakerelerde önerilerini özel olarak kağıt üzerinde formüle etmeye başlamasının olumlu bir işaret olduğunu, ancak henüz bir gelişme kaydedilmediğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya-Ukrayna heyetlerinin dün İstanbul'da gerçekleştirdikleri görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

"GÖRÜŞMELERİN SONUÇLARI PUTIN'E BİLDİRİLDİ"

Peskov, "Kiev'in Moskova ile müzakerelerde önerilerini özel olarak kağıt üzerinde formüle etmeye başlaması olumlu bir işaret, ancak henüz bir gelişme kaydedilmedi." dedi. Peskov, "Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinsky, İstanbul'daki görüşmelerin sonuçlarını Putin'e bildirdi, bugün basına ek açıklamalar yapılacak" ifadelerini kullandı

Ayrıca Peskov, Rusya'nın umut verici bir gelişme görmediğini uzun bir çalışmanın gerektiğini söyledi.

Peskov, Kırım'ın Rusya'nın bir parçası olduğunu ve Rus bölgelerinin kaderi hakkında kimsenin tartışma hakkı olmadığını belirtti.