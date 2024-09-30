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        Haberler Dünya Kremlin'den İsrail'e 'Nasrallah' kınaması | Dış Haberler

        Kremlin'den İsrail'e 'Nasrallah' kınaması

        Kremlin, Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah'ın İsrail'in hava saldırısında öldürülmesini kınadığını duyurdu. İsrail'in saldırılarının bölgede istikrarsızlık yarattığını belirten Moskova, Lübnan'ın da Gazze'deki insani felaketi yaşayabileceğine dair uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 12:58 Güncelleme: 30.09.2024 - 13:18
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        Kremlin'den İsrail'e 'Nasrallah' kınaması
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        İsrail'in Lübnan'ı bombalaması ve Hizbullah'ın lideri Nsrallah dahil grubun birçok üst düzey yöneticisini öldürmesi Rusya'da olumsuz yankılandı.

        İran'la gelişmiş bir müttefiklik bağı bulunan Putin yönetimi, İsrail saldırılarını kınadı.

        Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Nasrallah'ın ölümünün bölgede ciddi bir istikrarsızlığa yol açtığını söylerken, Lübnan'daki yerleşim alanlarının bombalanmasının ağır kayıplara neden olduğunu ve Gazze'dekine benzer bir insani felaket yaratacağını ifade etti.

        Kremlin, çağrı cihazı saldırılarının ardından İran'ın Rus iletişim cihazlarını kullanması sorusu üzerine Rusya ve İran ilişkilerinin ticaret dahil olmak üzere her alanda geliştiği cevabını verdi.

        Seçim hakkında yorum yok

        Avusturya seçimleriyle ilgili bir soruya da cevap veren Kremlin Sözcüsü, Avusturya'nın aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (FPO) seçim zaferinin Avusturyalı seçmenlerin iç meselesi olduğunu ve Moskova'nın bu konuda yorum yapacak bir şeyi olmadığını söyledi.

        FPO'nun Rusya'ya olan yaklaşımının olumlu, AB'ye ise mesafeli olduğu biliniyor.

        Partinin lideri Herbert Kickl Ukrayna'ya yardım yapılmasına karşı çıkıyor ve Moskova'dan çok Avusturya'ya zarar verdiğini savunduğu Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Kick, savaşın başlangıcından bu yana Putin ile dostane bağlarını sürdüren tek AB lideri olan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ittifak içinde.

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