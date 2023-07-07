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        Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin görüşmesine ilişkin açıklama

        Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin bugün İstanbul'da gerçekleşecek görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada "Sonuçları yakından takip ediyoruz" denildi

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 12:35
        "Erdoğan-Zelenski görüşmesini yakından takip ediyoruz"
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        Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin bugün İstanbul'da gerçekleşecek görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada "Sonuçları yakından takip ediyoruz" denildi.

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