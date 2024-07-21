Kremlin'den Biden açıklaması

REKLAM advertisement1

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da düzenlenecek seçimler için adaylıktan çekilmesi ile ilgili olarak, "Seçimlere hala 4 ay var ve bu, birçok şeyin değişebileceği uzun bir dönem." değerlendirmesinde bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Peskov, yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce Rusya için öngörülebilir aday olarak Biden'ın tercih edilebilir olduğunu söylediğini hatırlatarak, "Seçimlere hala 4 ay var ve bu, birçok şeyin değişebileceği uzun bir dönem. Sabırlı olmak ve bundan sonra ne olacağını dikkatle izlemek gerekiyor. Önceliğimiz, özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşmaktır." ifadelerini kullandı. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.